Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) для Boxing News Online поділився думками про свого співвітчизника Мозеса Ітауму (14-0, 12 КО).

«Мозес був у моїх чотирьох або п’яти кемпах, і він хороший хлопець. Добре б’є, хороша швидкість, хороший боксерський IQ, він слухає – а це дуже важливо. Він усе сприймає і швидко навчається також.

У нього є швидкість і атлетизм, він точно справжній талант. Якби це було не так, я б так і сказав. Але не забувайте, що це я підігрівав його останні чотири роки.

Попереду довгий шлях. Це лише перша перепона. Скільки він уже у професіоналах? Три роки? Я не знаю, чи виграв він якісь титули – британські? Чи щось подібне? Ні? Слухай, я б сказав, що він точно зірка майбутнього, але станом на сьогодні він ще нічого не виграв.

Я пам’ятаю хлопця на ім’я Джаред Андерсон в Америці – теж перспективний талант, якого зупинив Мартін Баколе, бо його завели занадто рано. Таке може статися з будь-ким. Він лише людина – якщо добре влучити в щелепу, він падає. Кого завгодно можна відправити в нокаут, якщо влучити як слід. А у 21 рік ти ще не маєш тієї міцності, як у 31. Тож якщо поспішити з суперниками – тебе можуть розкрити. Я особисто сказав Мозесу: неважливо, як швидко промоутери хочуть тебе просувати – у тебе лише одна кар’єра. Не поспішай, хлопче».