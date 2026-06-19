Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) може провести поєдинок проти хорватського нокаутера Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО). Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що бій відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні, а офіційне оголошення має з’явитися найближчими днями.

Пресконференція, ймовірно, відбудеться на початку наступного тижня.

Для 21-річного Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном.

34-річний Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Раніше стало відомо, коли буде оголошено наступний бій Ітауми.