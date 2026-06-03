Стало відомо, коли буде оголошено наступний бій Ітауми
Суперником британського нокаутера стане боксер із топ-10
близько 2 годин томуПідписатися в
Мозес Ітаума / Фото - BBC
Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для Playbook Boxing розповів про наступний поєдинок свого клієнта.
«Це буде 8 або 25 серпня. Сподіваюся, ми анонсуємо бій вже цього тижня. Це буде суперник із топ-10».
Суперником Ітауми може стати хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО), який у ніч на 17 травня переміг британця Девіда Аллена (25-9-2, 20 KO). У третьому раунді кут Аллена викинув білий рушник.
Раніше повідомлялося, що у разі перемоги над Алленом саме Хргович може провести поєдинок проти Ітауми.