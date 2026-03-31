Ітаума – в топ-5 рейтингу The Ring в надважкій вазі, Усик володіє титулом
Десятку кращих замкнув ще один британець
близько 1 години тому
Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.
На врешині знаходиться володар титулу WBO британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Інший британець Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) після перемоги нокаутом у поєдинку проти американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО) увійшов до пʼятірки найкращих.
Нагадаємо, що титулом The Ring у хевівейті володіє укранець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Рейтинг надважкої ваги від The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
1. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
4. Філіп Хргович (Хорватія)
5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
6. Мартін Баколе (ДР Конго)
7. Ефе Аджагба (Нігерія)
8. Річард Торрес (США)
9. Мурат Гассієв (Вірменія)
10. Лоуренс Околі (Велика Британія)
Раніше Ітаума заявив о готовності побитися з Усиком.
