«Я хочу бої тільки з найкращими»: Вордлі заявив про бажання вийти в ринг з Усиком
Британський боксер бажає провести бій проти українського чемпіона
близько 1 години тому
Британський боксер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який володіє титулом WBO, назвав Олександра Усика (24-0, 15 КО) пріоритетним суперником. Непереможений важковаговик підкреслив, що прагне проводити бої лише з лідерами дивізіону. Слова наводить DAZN.
Проти Усика – без варіантів. Так, думаю, мій рекорд говорить сам за себе. І те, який я є, також говорить саме за себе — я хочу тільки найкращих, на всі 100%. Ще раз повторю: бій із Даніелем Дюбуа — це був мій добровільний вибір. Так, я сам його обрав. У мене був список імен перед очима, і я сказав: Даніель Дюбуа — чому б і ні.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04