Ітаума: «Якщо Усик відмовиться від титулу, я не проти зустрітися з Кабаєлом»
Також Мозес висловився про можливий мегафайт проти Дюбуа
15 хвилин томуПідписатися в
Британський проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився планами щодо завоювання титулів чемпіона світу. Боксер розглядає варіанти проведення поєдинків проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та Даніеля Дюбуа у 2027 році. Слова наводить Sky Sports.
За словами британця, вихід на титульний бій залежатиме від подальших рішень абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО). Однак першочерговим завданням для Ітауми залишається поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).
Якщо Усик не битиметься з Кабаєлом і відмовиться від титулу, я не проти зустрітися з Кабаєлом, якщо пройду Хрговича.
На все воля Божа. Можливо, не цього року, але, ймовірно, наступного.
Думаю, це може статися наступного року. Це було б круто, хіба ні?
Нагадаємо, найближчий бій Мозеса Ітауми проти Філіпу Хрговича відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
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