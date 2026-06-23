Британський проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився планами щодо завоювання титулів чемпіона світу. Боксер розглядає варіанти проведення поєдинків проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та Даніеля Дюбуа у 2027 році. Слова наводить Sky Sports.

За словами британця, вихід на титульний бій залежатиме від подальших рішень абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО). Однак першочерговим завданням для Ітауми залишається поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Якщо Усик не битиметься з Кабаєлом і відмовиться від титулу, я не проти зустрітися з Кабаєлом, якщо пройду Хрговича.

На все воля Божа. Можливо, не цього року, але, ймовірно, наступного.

Думаю, це може статися наступного року. Це було б круто, хіба ні?