Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Бад-Гомбурзі, попри проблеми з попереком
Українка перемогла у трьох сетах людмилу самсонову
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
У матчі другого кола українка у трьох сетах перемогла нейтральну тенісистку людмилу самсонову (42 WTA).
Поєдинок тривав 2 години та 13 хвилин. Після програної першої партії Світоліна брала медичну перерву через проблеми з попереком.
WTA 500 Бад-Гомбург. Трава, 1/8 фіналу
людмила самсонова — Еліна Світоліна (Україна) — 6:3, 3:6, 2:6
У чвертьфіналі, який відбудеться у четвер, Світоліна зіграє проти Ван Сіньюй з Китаю.
Олійникова стала 12-ю українкою, яка дебютувала в топ-50 рейтингу WTA.
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