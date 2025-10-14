Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) для Boxing King Media назвав найкращих боксерів хевівейту, окрім абсолютного чемпіона у цій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Для мене номер один – Джозеф Паркер. Номер два – Даніель Дюбуа. Номер три – Лоуренс Околі або Фабіо Вордлі… Вордлі – третій, Околі – четвертий. А номер п’ять – Філіп Хргович.

Ітаума? Він теж чудовий боєць, і я дуже його поважаю, але він молодий. У нього ще є час. Він бився з Ділліаном Вайтом – це був найсильніший суперник у його кар’єрі, але в майбутньому він може продовжити рухатися вгору. Йому ж лише 20 років, і я думаю, що через рік-два, можливо, я вже зможу сказати, що він у топ-5 або навіть найкращий. Подивимося, що нам приготувало майбутнє».