Денис Сєдашов

Нідерландський боєць Ріко Верховен (1-1, 1 КО) на Youtube-каналі «The Ariel Helwani Show» прокоментував свою поразку в поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) та заявив про абсолютну готовність до проведення реваншу.

Я не збираюся сидіти тут і злитися на весь світ, мовляв: «Ох, так, але я міг зробити це, я міг зробити те». Так, як я вже сказав, ніяких «а що як». Це те, що сталося. Тож давайте говорити про це й рухатися далі звідси та йти до реваншу, тому що я до нього готовий. Я з нетерпінням чекаю реваншу. Він приверне ще більше уваги, ніж цього разу. Ріко Верховен

Також нідерландський важковаговик дав зрозуміти, що його кар'єра у кікбоксингу, де він довгі роки утримував статус домінуючого чемпіона, офіційно завершена, проте він не виключає експериментальних форматів у майбутньому.

Я думаю, що цей розділ уже завершений. Знаєте, ми зробили там усе. І я не дуже вірю, що залишилося щось, чого ми там не зробили. Ріко Верховен

Нагадаємо, на шо у Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

