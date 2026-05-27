Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) поділився думками про поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Слова наводить The Ring.

Німецький боксер назвав головні причини непростого бою для українця і заявив про бажання провести з ним поєдинок на стадіоні в Дюссельдорфі.

Думаю, що він старий. Йому 39 років. На мою думку, у Ріко був дуже нестандартний стиль. Це було важко для Усика. Проаналізувати поєдинки Ріко змоги не було. Він не розумів, який план був у Ріко. Я думаю, саме тому ситуація для Усика була іншою. Коли він бореться з іншими бійцями, у нього є багато поєдинків, які він може переглянути, і він може скласти план дій на бій. Я думаю, що це було проблемою для Усика. Я думаю, що найкраще місце для нашого з Усиком бою — це стадіон у Дюссельдорфі. Я думаю, що у нас є місце для 70 000 людей. У нас тут багато українців. У нас також дуже велика курдська громада — ми дуже підтримуємо, але й німці мене підтримують. Агіт Кабаєл

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.