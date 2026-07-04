Денис Сєдашов

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений табель про ранги.

Головна зміна торкнулася вершини рейтингу — німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО), який раніше володів тимчасовим поясом, офіційно визнаний повноцінним чемпіоном світу за версією WBC. Це сталося після того, як український боксер Олександр Усик (27-0, 19 КО) звільнив свій титул.

Першим номером рейтингу залишився колишній чемпіон світу Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО). Також у списку найкращих закріпився український проспект Андрій Новицький(16-0, 12 КО), який наразі посідає 11-ту сходинку. Крім того, на 8-му позицію піднявся кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі).

Топ-11 рейтингу WBC у надважкій вазі:

Чемпіон: Агіт Кабаєл (Німеччина)

Тайсон Ф’юрі (Велика Британія) Лоуренс Околі (Велика Британія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Френк Санчес (Куба) Деонтей Вайлдер (США) Ріко Верховен (Нідерланди) Ефе Аджагба (Нігерія) Річард Ріакпоре (Велика Британія) Андрій Новицький (Україна)

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