Кабаєл назвав трьох зіркових боксерів, з якими хоче провести поєдинки
Серед них – колишні суперники Усика
Чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив, що хоче провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа або Деонтея Вайлдера.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Цитує Кабаєла fightbookmma.com.
«Я поб’юся з ким завгодно. Я не боюся цих хлопців. Я можу побитися з Тайсоном, я можу побитися з Ей Джеєм. Я також можу побитися з Деонтеєм Вайлдером. Проблема в тому, що мені доведеться почекати.
Наближається бій Ей Джея з Ф'юрі. Чому б після їхнього поєдинку не зустрітися з переможцем? Кабайел проти одного з цих хлопців. Але насамперед мені потрібно провести захист титулу, а потім ми їм усім покажемо».
Нагадаємо, раніше Кабаєл оприлюднив графік своїх поєдинків.