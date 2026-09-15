Цитує Кабаєла fightbookmma.com.

«Я поб’юся з ким завгодно. Я не боюся цих хлопців. Я можу побитися з Тайсоном, я можу побитися з Ей Джеєм. Я також можу побитися з Деонтеєм Вайлдером. Проблема в тому, що мені доведеться почекати.

Наближається бій Ей Джея з Ф'юрі. Чому б після їхнього поєдинку не зустрітися з переможцем? Кабайел проти одного з цих хлопців. Але насамперед мені потрібно провести захист титулу, а потім ми їм усім покажемо».