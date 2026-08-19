Президент WBC окреслив дедлайн для підбору суперника Кабаєлу
Очільник дав кілька днів команді боксера
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів про підготовку до першого поєдинку Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) у статусі повноцінного чемпіона світу в надважкій вазі. Слова наводить Betway Insider.
Німецький боксер отримав титул після того, як Олександр Усик (25-0, 16 КО) звільнив пояси WBC, WBA та IBF. Наразі промоутери Кабаєла шукають суперника для захисту.
Ми надали Queensberry та Спенсеру Брауну можливість спробувати підібрати найкращий варіант суперника для його дебюту як повноправного чемпіона світу.
Ми почекаємо ще кілька днів, щоб побачити, чи вдасться їм щось організувати. Якщо ні, то WBC винесе своє рішення.
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