Бій у листопаді та вихід на Хрговича. Кабаєл оприлюднив графік поєдинків
Вечір боксу пройде у Німеччині
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) до кінця тижня узгодить умови першого захисту титулу.
Поєдинок заплановано на листопад у Німеччині. У разі перемоги Кабаєл планує у 2027 році провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
Німецький боксер отримав повноцінний пояс WBC після того, як Олександр Усик (25-0, 16 КО) звільнив свої титули.
Ф’юрі відповів Кабаєлу щодо очного поєдинку – Джошуа в черзі.
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