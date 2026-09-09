Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) до кінця тижня узгодить умови першого захисту титулу.

Поєдинок заплановано на листопад у Німеччині. У разі перемоги Кабаєл планує у 2027 році провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Agit Kabayel is expected to have his first WBC heavyweight title defense finalized by the end of this week for November in Germany, Kabayel’s manager, Spencer Brown, tells @ringmagazine. After that, the plan is to pursue a unification with Filip Hrgovic next year. pic.twitter.com/0ovCBfWgiv — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 8, 2026

Німецький боксер отримав повноцінний пояс WBC після того, як Олександр Усик (25-0, 16 КО) звільнив свої титули.

Ф’юрі відповів Кабаєлу щодо очного поєдинку – Джошуа в черзі.