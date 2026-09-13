Володар титулу WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для Fightbook MMA заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) припинить виступи на професійному рівні після поєдинку проти американського ветерана Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

«Гадаю, він завершить кар’єру. Можливо, проведе ще один бій. Я чув, що він може зустрітися з Деонтеєм, але точно не знаю. Після цього бою він завершить кар’єру.

Думаю, він розуміє, – йому все ж 39 років – що це буде останній бій у його кар’єрі, тож чому б і ні? Думаю, він проведе цей поєдинок із Деонтеєм в США».