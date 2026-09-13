Кабаєл: «Після бою з Вайлдером Усик завершить кар’єру»
Чемпіон WBC зробив прогноз на подальшу кар'єру українця
Володар титулу WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для Fightbook MMA заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) припинить виступи на професійному рівні після поєдинку проти американського ветерана Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
«Гадаю, він завершить кар’єру. Можливо, проведе ще один бій. Я чув, що він може зустрітися з Деонтеєм, але точно не знаю. Після цього бою він завершить кар’єру.
Думаю, він розуміє, – йому все ж 39 років – що це буде останній бій у його кар’єрі, тож чому б і ні? Думаю, він проведе цей поєдинок із Деонтеєм в США».
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Раніше була інформація, що поєдинок проти Вайлдера відбудеться у березні 2027 року у США.
Після цього Тайсон Ф’юрі запропонував Усику провести реванш у листопаді. Він за контрактом має боксувати з Ентоні Джошуа, але заявив про скасування поєдинку.
Олександр сказав, що йде за Тайсоном, а Ф’юрі опублікував постер трилогії.
Нагадаємо, Кабаєл може провести бій проти жертви Усика із Росії.