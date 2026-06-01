Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) звернувся до володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Німецький боксер закликав українця провести спільний поєдинок або ж відмовитися від пояса.

Кабаєл наголосив, що організація та фанати зацікавлені у цьому протистоянні, а сам Усик раніше давав попередню згоду:

Я вже достатньо довго мовчав. Тепер настав час push the horses. WBC хоче побачити бій. Вболівальники теж цього хочуть. І ти погодився на це на рингу. Отже, Усик: давайте зробимо це. А якщо ні, то звільни титул і дай шанс наступному поколінню. Агіт Кабаєл

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.