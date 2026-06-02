Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) поділився очікуваннями від потенційного бою проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Непереможений німецький боксер заявив, що тепер рішення залишається виключно за українським абсолютом. Слова наводить The Ring.

Кабаєл зазначив, що сторона чемпіона має чітко визначений дедлайн для ухвалення рішення:

Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент... Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC. Агіт Кабаєл

Нагадаємо, Агіт Кабаєл утримує статус обов'язкового претендента по лінії WBC. Якщо Олександр Усик відмовиться від проведення захисту або не вкладеться у відведені терміни, керівництво організації може позбавити його титулу на користь німецького суперважковаговика.

Раніше Кабаєл закликав Усика звільнити титул.