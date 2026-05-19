Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для ProBox TV поділився думками про бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Чи погоджуєшся ти, що це легший варіант, коли такі бійці, як ти, які чекають свого шансу?

«Я скажу так: це більше для шоу. Думаю, це хороший бій для фанатів. Це не зовсім спортивне протистояння – це більше для глядачів, як шоу-бій. Але чому б і ні, люди хочуть це побачити. Хоча, на мою думку, він мав би битися зі мною».

Тебе здивувало, що WBC санкціонував цей бій за титул чемпіона світу?

«Так, звісно. Коли я це побачив, подумав: це божевілля. Зазвичай я б подзвонив Маурісіо Сулейману й запитав: «Що це таке?» Але я поважаю рішення і сподіваюся, що я наступний у черзі».

Туркі Аль аш-Шейх казав, що твій поєдинок з Усиком – один із боїв, який він дуже хоче організувати. Чи були вже якісь розмови з ним?

«Можу сказати лише одне: іншааллах. Коли є людина, яка може організувати цей бій, думаю, це можливо».

Чи очікуєш ти, що Усик не матиме особливих проблем із Ріко?

«Не знаю. Це бокс, а в надважкій вазі один удар може змінити все. Але подивимося. Це хороший бій для фанатів, хоча, думаю, для Усика це буде легка ніч».

Чи думаєш ти провести ще один бій перед можливим поєдинком з Усиком, щоб залишатися активним? Чи зараз для тебе є тільки цей бій?

«Насамперед я чекаю на розвиток ситуації, а потім подивимося, що буде далі».

Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.

