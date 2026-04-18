Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив, що готовий провести поєдинок проти британського нокаутера Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Я говорив із Мозесом Ітаумою два тижні тому, і він сказав, що влітку в Німеччині битиметься з тобою. Чи хотів би ти цей бій – Мозес Ітаума влітку в Німеччині?

«Для мене це не проблема. Я кажу цього разу: я битимуся з усіма. Надішліть мені локацію – і я готовий, справді.

Але знаєте, Мозес Ітаума – чудовий хлопець. Він дуже хороший. Останній бій також був дуже хорошим виступом для нього. Знаєте, я ніколи не боявся жодного суперника. Я готовий. Я готовий до наступного виклику. Дайте мені ім’я».

Мозес у ніч на 29 березня достроково здолав Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО).

Кабаєл у січні цього року переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.

Чи кине Кабаєл виклик Усику після бою з Верховеном? Відповів сам німець