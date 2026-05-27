Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) успішно подолала другий раунд Відкритого чемпіонату Франції. У напруженому поєдинку 1/32 фіналу українка в трьох сетах дотиснула представницю США Кеті Волинець (108 WTA).

Тенісистки провели на корті 2 години 44 хвилини. За час матчу Марта виконала вісім подач навиліт, припустилася семи подвійних помилок, а також змогла реалізувати 6 із 18 брейк-пойнтів. Кеті Волинець зробила у грі один ейс, обійшлася без подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з восьми.

Roland Garros. 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) — Кеті Волинець (США) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

У наступному раунді змагань Костюк побореться з Вікторією Голубич (82 WTA) зі Швейцарії.

