Володимир Кириченко

Олександр Красюк, колишній промоутер володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександра Усика (25-0, 16 КО), для talkSPORT Boxing відповів на питання про підготовку українця до бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Як ви вважаєте, Олександр Усик належним чином підготувався до цього бою?

«Олександр Усик – із тих, хто готується до кожного бою однаково, включаючи цей. Але, панове, треба пам’ятати, що йому вже 39 років. Потрібно віддати належне Ріко, який майже того ж віку, але якщо ти проводиш 12-раундові бої, то в якийсь момент почуваєшся виснаженим.

І, звичайно, це не виправдання, але я знаю напевно, тому що дружу з його нинішнім тренером Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка, і я знаю, що вони працювали так само, як і раніше, тренувалися так само і виконували такий самий обсяг роботи в тренувальному таборі. Але різниця між 33 та 36, а також між 36 та 39 роками істотна, і це повинні враховувати всі фахівці при підготовці бійця до такого бою».

Він не бився 12 місяців. Його фізична підготовка у бою з Даніелем Дюбуа виглядала зовсім інакше. Я беру до уваги всі ваші аргументи та думки, Алексе, але він не бився 12 місяців. І я визнаю, що він справжній професіонал і готується так само, але зовні він виглядав не в тій формі, як у бою проти Дюбуа. То як же ви це поясните?

«В обох боях були деякі схожі моменти. Він мало працював ногами, як ви й згадали. Кількість кроків, які він раніше робив на рингу, значно зменшилася. Це, ймовірно, скоріше задум команди, ніж самого Усика. Тому що його готували до сильніших ударів, а не до аматорського стилю боксу, де він зазвичай вигравав усі свої титули. Можливо, це було свого роду... Я не називаю це помилкою, тому що врешті-решт Усик переміг, і це головний момент, але це може пояснити його малорухливість у плані роботи ніг».

У ніч на 24 травня українець переміг Верховена технічним нокаутом за 1 секунду до завершення 11-го раунду.

