Інсайдер ESPN Knockout Джуліус Джуліаніс поділився інформацією щодо підготовки володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) до поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО в боксі).

«За невеликим розслідуванням, яке я провів учора та цього ранку, я виявив, що тренер Усика з попередніх семи боїв (Юрій Ткаченко – прим.) не брав участі в цьому тренувальному таборі (і не був на поєдинку) і що табір Усика був «неперервною вечіркою без будь-якої чіткої рутини».

З урахуванням сказаного, вітаю Ріко Верховена, який поставився до бою так, як і мав би – тренувався більше та краще, ніж будь-коли, бо це був бій його життя. Він вже заробив більше грошей, ніж за всю свою кар’єру разом, а тепер отримає ще більше грошей у наступних двох боях».