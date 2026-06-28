Володимир Кириченко

Німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) офіційно отримав статус чемпіона світу WBC у надважкому дивізіоні. Про це повідомляє The Ring.

Раніше Кабаєл володів тимчасовим поясом WBC.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу українець Олександр Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF.

Після перемоги українця над Ріко Верховеном у травні WBC призначила очний поєдинок між Усиком та Кабаєлом. У команд боксерів був час до 30 червня, щоб домовитись про бій.

Востаннє Агіт виходив на ринг 10 січня 2026 року в Обергаузені (Німеччина), де переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.

Титулом тимчасового чемпіона німець володів після перемоги над Чжаном Чжілеєм минулого року.

Джерело: наразі існує лише одна альтернатива завершенню професійної кар'єри Усика