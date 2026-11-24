Коли я дивився бій із Верховеном, то вже в перших двох-трьох раундах помітив, що Усик не може прочитати дії Ріко. Той ніколи раніше не проводив повноцінних боксерських поєдинків, тож Усику було важко проаналізувати його манеру.

Саме тому він не розумів тактики Ріко в цьому бою. Гадаю, саме через це в нього виникли труднощі.