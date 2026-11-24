«Усик не розумів тактики Верховена»: Кабаєл поділився враженнями від бою українця проти зірки кікбоксингу
Німець проаналізував непросту перемогу Олександра над Ріко
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) проаналізував поєдинок колишнього абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти ексчемпіона світу з кікбоксингу нідерландця Ріко Верховена (1-1, 1 КО в боксі).
За словами Кабаєла, нестандартний стиль нідерландця, який не мав повноцінного досвіду в професійному боксі, завадив українцю швидко прочитати дії суперника у стартових раундах. Слова наводить BoxingScene.
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Коли я дивився бій із Верховеном, то вже в перших двох-трьох раундах помітив, що Усик не може прочитати дії Ріко. Той ніколи раніше не проводив повноцінних боксерських поєдинків, тож Усику було важко проаналізувати його манеру.
Саме тому він не розумів тактики Ріко в цьому бою. Гадаю, саме через це в нього виникли труднощі.
Нагадаємо, Олександр Усик здолав Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.
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