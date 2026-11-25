Кабаєл — Усику: «Гадаю, у нього є проблеми з вагою»
Німець вказав на головну проблему українця в надважкій вазі
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) висловився щодо можливого повернення колишнього абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (25-0, 16 КО) у першу важку вагу.
За словами Кабаєла, українському боксеру доводиться штучно набирати масу під час підготовки до поєдинків у хевівейті, що створює додаткові труднощі. Слова наводить BoxingScene.
Гадаю, у нього є проблеми з вагою. У надважкому дивізіоні моя природна вага становить близько 118 кг. Коли я починаю тренувальний табір, то скидаю близько 9 кг. Проблема для Усика полягає в тому, що перед боєм йому доводиться їсти.
Це справді велика проблема: ти наполегливо тренуєшся і водночас змушений їсти. Тому, на мою думку, йому краще повернутися в крузервейт.
Це дуже складно. Бенавідес — неймовірний боєць, він мені дуже подобається. Він чудовий боксер із чудовими навичками. Але побачимо. До того ж, як на мене, Усик — один із найкращих бійців цієї епохи в боксі.
Кабаєл заявив, що Усик не зацікавлений у проведенні з ним очного бою.
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