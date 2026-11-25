Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) висловився щодо можливого повернення колишнього абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (25-0, 16 КО) у першу важку вагу.

За словами Кабаєла, українському боксеру доводиться штучно набирати масу під час підготовки до поєдинків у хевівейті, що створює додаткові труднощі. Слова наводить BoxingScene.

Гадаю, у нього є проблеми з вагою. У надважкому дивізіоні моя природна вага становить близько 118 кг. Коли я починаю тренувальний табір, то скидаю близько 9 кг. Проблема для Усика полягає в тому, що перед боєм йому доводиться їсти.

Це справді велика проблема: ти наполегливо тренуєшся і водночас змушений їсти. Тому, на мою думку, йому краще повернутися в крузервейт.

Це дуже складно. Бенавідес — неймовірний боєць, він мені дуже подобається. Він чудовий боксер із чудовими навичками. Але побачимо. До того ж, як на мене, Усик — один із найкращих бійців цієї епохи в боксі.