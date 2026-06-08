Кабаєл, не дочекавшись на Усика, може провести бій проти колишнього чемпіона світу
Для цього є одна умова
30 хвилин томуПідписатися в
Агіт Кабаєл / Фото - Instagram
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) в інтерв’ю talkSport Boxing заявив, щоможе провести свій наступний поєдинок проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
Такий сценарій стане можливим, якщо Олександр Усик (25-0, 16 КО) відмовиться проводити бій з Агітом, який є обов’язковим претендентом за версією WBC.
У цьому випадку Агіт стане повноцінним чемпіоном і вже заявив, що готовий зустрітися з Вайлдером.
«Давайте проведемо бій у Німеччині. Деонтей Вайлдер проти Кабаєла».
У своєму останньому поєдинку 40-річний Вайлдер переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.
Раніше у Великій Британії назвали двох боксерів, здатних перемогти Усика.