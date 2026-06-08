Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) в інтерв’ю talkSport Boxing заявив, щоможе провести свій наступний поєдинок проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Такий сценарій стане можливим, якщо Олександр Усик (25-0, 16 КО) відмовиться проводити бій з Агітом, який є обов’язковим претендентом за версією WBC.

У цьому випадку Агіт стане повноцінним чемпіоном і вже заявив, що готовий зустрітися з Вайлдером.

«Давайте проведемо бій у Німеччині. Деонтей Вайлдер проти Кабаєла».

У своєму останньому поєдинку 40-річний Вайлдер переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Раніше у Великій Британії назвали двох боксерів, здатних перемогти Усика.