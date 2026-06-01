Халькевич здобула срібло на етапі Кубка світу зі скелелазіння
Для українки це перша медаль на такому рівні
14 хвилин тому
Українка Поліна Халькевич завоювала срібну медаль на четвертому етапі Кубка світу зі скелелазіння, який приймав Алькобендас (Іспанія).
У фінальному забігу Халькевич протистояла віцечемпіонці світу Еммі Гант зі США. Українка фінішувавши з часом 6.39 секунди, проте поступилася американці, яка виграла золото з новим рекордом Північної Америки (6.08 с).
Для 18-річної спортсменки це перша нагорода на дорослих змаганнях такого рівня.
Турнір зібрав 248 атлетів із 43 країн світу.
Міжнародна федерація скелелазіння допустила росіян та білорусів до змагань.
