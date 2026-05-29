Денис Сєдашов

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Fight Hub TV поділився думками щодо подальших планів чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО). Менеджер вважає, що українському боксеру варто провести повторний поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО в боксі).

Британський промоутер зазначив, що Усику необов'язково виходити в ринг проти обов'язкового претендента Агіта Кабаєла (27-0, 19 KO), оскільки українець уже всім усе довів.

Якби я був Усиком, я б одразу провів реванш з Ріко Верховеном у Нідерландах, правда ж? І, ймовірно, там би й завершив кар’єру з перемогою. Знаєте, я не думаю, що йому обов’язково треба битися з Кабаєлом. Він і так великий боєць. Що йому ще доводити? Але я думаю, що результат цього бою дає йому привід провести реванш. Послухайте, я не кажу, що люди не були в захваті від бою, але ніхто не давав Ріко шансів. Тепер, особливо в Нідерландах, вважатимуть, що він може перемогти. Можливо, так і є, але я думаю, що Усик у реванші виступить краще. Едді Хірн

