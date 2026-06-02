Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью поділився очікуваннями від можливого другого поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном (1-1, 1 КО), який виступає в професійному боксі. Слова наводить Boxing news online.

Британський експерт визнав, що недооцінив можливості Верховена у першому протистоянні, але впевнений у перемозі українця в реванші.

Звісно, так (Олександр Усик виграє реванш – прим.), тому що тепер у нього є своєрідний рецепт перемоги. Моя думка не має особливого значення, тому що виступ Верховена показав, що я зовсім не розумів ситуації. Треба просто визнати: «Слухайте, я повністю помилявся». На відміну від усіх інших бовдурів, які, як і я, визнають свою помилку, але при цьому кажуть: «Знаєте, Олександр уже втомився, він уже не той». Ні. Ви всі помилилися. Просто визнайте свою помилку. Ріко був чудовим і зробив те, що багато хто намагався зробити до нього. Дехто навіть мав певний успіх, але його успіх був більшим, ніж у будького іншого. Тоні Белью

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.