Усик зберіг другу позицію в рейтингу P4P від ESPN
На першому місці залишився Наоя Іноуе
близько 1 години томуПідписатися в
Американське видання ESPN оприлюднило оновлену версію рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) зберіг за собою друге місце. Це відбулося після його дострокової перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).
Топ-10 рейтингу P4P від ESPN:
Наоя Іноуе
Олександр Усик
Джессі Родрігес
Давід Бенавідес
Шакур Стівенсон
Дмитро Бівол
Девін Хейні
Дзунто Накатані
Джарон Енніс
Джей Опетая
Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.