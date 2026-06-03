Денис Сєдашов

Американське видання ESPN оприлюднило оновлену версію рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) зберіг за собою друге місце. Це відбулося після його дострокової перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Топ-10 рейтингу P4P від ESPN:

Наоя Іноуе Олександр Усик Джессі Родрігес Давід Бенавідес Шакур Стівенсон Дмитро Бівол Девін Хейні Дзунто Накатані Джарон Енніс Джей Опетая

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.