Чернігів дотиснув Фенікс-Маріуполь у серії пенальті та вийшов до півфіналу Кубка України
Основний час зустрічі завершився без забитих голів
близько 1 години тому
Чернігів став останнім учасником 1/2 фіналу Кубка України сезону 2025/26. У домашньому поєдинку проти команди Фенікс-Маріуполь господарі виявилися сильнішими в післяматчевій серії пенальті.
Основний час зустрічі завершився без забитих голів — 0:0. Долю протистояння вирішили одинадцятиметрові удари, в яких чернігівці перемогли з рахунком 5:4.
У складі гостей свої удари не реалізували Владислав Сидоренко та Віталій Горін, який пробив вище воріт.
Кубок України. 1/4 фіналу
Чернігів – Фенікс-Маріуполь – 0:0 (5:4 серія пен)
Завдяки цій перемозі Чернігів приєднався до списку півфіналістів, куди раніше вже потрапили Динамо, Буковина та Металіст 1925.
