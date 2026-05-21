Катмен Усика – про бій Олександра з Верховеном: «Це сюрприз для всіх нас»
Рас Анбер зробив аналіх майбутнього поєдинка
близько 1 години тому
Раc Анбер, катмен абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українець Олександра Усика (24-0, 15 КО), поділився очікуваннями від бою свого підопічного проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Як тренер, я завжди боявся невідомого. Я б волів, щоб він бився з кимось, кого ми знаємо і знаємо, чого саме очікувати. Я не знаю, чого очікувати від Ріко. Це сюрприз для всіх нас. Але Усик – це людина, яка ставиться до свого суперника з найвищою повагою. Він буде дуже обережним, поки не розгадає його, а потім почнеться шахова партія і він почне переставляти фігури на потрібні місця. Тому що саме таким великим є Усик. Але завжди потрібно бути дуже обережним з невідомим, а Ріко зараз невідомий.
Я думаю, що всі були здивовані, що це станеться. Це подія. Це глобальна подія в історичному місці, з історичним чемпіоном у надважкій вазі. І я думаю, що це те, що люди можуть іноді забувати. Те, що Усик – один з найвидатніших надважковаговиків, які коли-небудь жили, і, можливо, входить до трійки найкращих в історії.
І я думаю, що це можливість для нього показати, яка він зірка світового рівня. І він приносить свою майстерність, свої навички, свою скромність та особливу ауру навколо себе до Єгипту перед пірамідами. Я думаю, що логічно, що Усик має бути в історичній країні, такій як Єгипет, перед пірамідами. Я радий бути частиною цього».
Йдеться про спадщину?
«Я не впевнений, що цей бій стосується його спадщини. Але цей шлях у його кар’єрі є частиною його спадщини».
Бій відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет.
Раніше повідомлялося, що всі квитки на поєдинок між Усиком та Верховеном офіційно розпродано.
