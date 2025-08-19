Денис Сєдашов

Британський боксер Амір Хан, який не виходив у ринг уже понад три роки, знову заговорив про можливе відновлення кар’єри. У коментарі для Seconds Out він зізнався, що погодився б лише на один бій — проти легендарного Менні Пак’яо.

Я б на 100% прийняв цей поєдинок. Ми обидва, мабуть, уже пройшли свій пік, але про цей бій завжди говорили. Це справді мотивувало б мене знову повернутися на ринг. Амір Хан

Менні Пак’яо, на якого націлений британець, нещодавно сам здійснив повернення у ринг. У липні 46-річний філіппінець провів поєдинок із чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом, який завершився перемогою останнього.