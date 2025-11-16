«Я не бачив одним оком». Хегай прокоментував поразку в бою за титул WBO
Поєдинок було зупинено після десятого раунду
23 хвилини тому
Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокоментував поразку у титульному поєдинку за звання чемпіона світу WBO проти мексиканця Рафаеля Еспінози (28-0, 24 КО).
Після бою Хегай подякував вболівальникам за підтримку та пояснив, що не зміг продовжувати виступ через проблеми із зором. Слова наводить LuckyPunch.
Я хотів битися далі, але не бачив нічого одним оком. Дякую за можливість провести титульний бій. Я віддав усього себе в рингу. Я повернуся.
Поєдинок було зупинено після десятого раунду.
