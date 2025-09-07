Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився в інтерв’ю iFL TV, що Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) може дати Олександру Усику (24-0, 15 KO) найкращий бій з усіх представників хевівейту:

Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його. Я не кажу, що він його переможе, я кажу, у кого ще є кращі шанси? Усі інші пробували і зазнавали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки.

Усик не природжений надважковаговик. Він накачаний крузервейтер, і він справді добре виступає, але ті удари, яких завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого хевівейтера. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю перемігши Вайта.