Олег Шумейко

Тренер Дерека Чісори (36-13, 23 KO) Алексіс Деметріадес згадав поєдинок підопічного з сучасним лідером дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Наставника цитує vringe.com:

Я треную Дерека 5 років. Моя єдина поразка з Дереком була в бою з Усиком. Я довів його до роздільного рішення (насправді, одноголосного – XSPORT) у бою з Усиком.

І багато людей вважали, що він виграв бій.

Я вважаю так само. Так само думав Усик у роздягальні, і його менеджер. Я довів його до цього, я готував його до кожного бою. Це моя єдина поразка з Дереком Чісорою, у мене з ним 9 перемог. Я вважаю, деякі просто заздрять. Вони просто розуміють, що у нас живе оточення, у нас багато бійців. В мене зараз 46 активних професіоналів.

Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.