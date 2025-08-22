Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Девід Хей вважає, що саме 20-річний британський проспект Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) нині є чи не єдиним суперважковаговиком, який здатен створити справжні проблеми Олександру Усику (24-0, 15 KO).

В інтерв’ю iFLTV Хей наголосив, що у молодого боксера є те, чого бракує іншим: потужний удар і агресія.

Усі вже пробували і зазнали невдачі. А Ітаума — молодий, швидкий, голодний до перемог і має дуже важкі руки. Усик — геній та найкращий у світі, але якщо говорити про тих, хто може його перемогти, то шансів більше саме у Мозеса. Девід Хей

Відзначимо, що пріоритетним суперником для українця бачать Джозефа Паркера, який є претендентом на титул WBO.