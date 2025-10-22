Хей відповів, хто найбільше заслуговує на поєдинок з Усиком
Девід сподівається, що Паркер розділить ринг з українцем
17 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Девід Хей назвав боксера, який найбільше заслуговує на шанс розділити ринг з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Паркер точно заслуговує на цей шанс більше, ніж будь-який інший на планеті. Він той боєць, який бився з найсерйознішою опозицією у цих фінальних елімінаторах. У нього було десь три фінальні елімінатори поспіль, і зараз ще один (бій Паркер – Вордлі). Він заслуговує на це.
Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.