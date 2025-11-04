Хейні: «Кроуфорд — один із найкращих, але настав час зупинитися»
Девін вважає, що Теренс повинен завершити професійну кар'єру
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Американський чемпіон світу у двох вагових категоріях Девін Хейні (31-0, 15 КО) вважає, що п’ятиразовий чемпіон світу та лідер рейтингу pound-for-pound Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) має завершити кар’єру.
У коментарі Fight Hub TV Хейні відзначив, що Кроуфорд уже досяг усього, про що може мріяти боксер.
Він увійшов в історію й безперечно є одним із найкращих. Чи потрібно йому продовжувати кар’єру? Не думаю. Він здобув усе, що тільки можливо в боксі. Я розумію його — він на піку форми, і це правда. Але іноді треба знати, коли зупинитися.
