Хейні у жовтні проведе дебютний захист титулу WBO
Зірковий американець дізнався ім'я суперника
Володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) та регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) перебувають на «дуже просунутій» стадії переговорів щодо поєдинку 3 жовтня. Про це повідомляє Джуліус Джуліаніс.
Переговори з Ліамом Паро, про які повідомлялося раніше, були зірвані через надмірні фінансові вимоги австралійця.
Хейні став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях у листопаді минулого року, коли за очками переміг Браяна Нормана-молодшого й здобув пояс WBO.
Зазначимо, американець проведе перший захист титулу.
Кетеролл у травні переміг Шахрама Гіясова в бою за вакантний титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі. Він хотів поєдинку проти «суперчемпіона» WBA Роландо Ромеро – або Теофімо Лопеса, якщо той забере титул.
Раніше WBO призначила промоутерські торги щодо бою Хейні та кривдника Берінчика.