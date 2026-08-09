Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) та регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) перебувають на «дуже просунутій» стадії переговорів щодо поєдинку 3 жовтня. Про це повідомляє Джуліус Джуліаніс.

Переговори з Ліамом Паро, про які повідомлялося раніше, були зірвані через надмірні фінансові вимоги австралійця.

Хейні став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях у листопаді минулого року, коли за очками переміг Браяна Нормана-молодшого й здобув пояс WBO.

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Devin Haney y Jack Catterall, en negociaciones muy avanzadas para enfrentarse el 3 de octubre por el Mundial wélter WBO que ostenta Haney



La negociación con Liam Paro se rompió por las excesivas pretensiones económicas del australiano#HaneyCatterall — JuliusJulianis (@julianisjulius) August 7, 2026



Зазначимо, американець проведе перший захист титулу.

Кетеролл у травні переміг Шахрама Гіясова в бою за вакантний титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі. Він хотів поєдинку проти «суперчемпіона» WBA Роландо Ромеро – або Теофімо Лопеса, якщо той забере титул.

Раніше WBO призначила промоутерські торги щодо бою Хейні та кривдника Берінчика.