Хірн назвав імена наступних суперників Ентоні Джошуа
Стали відомі потенційні опоненти Ей Джея
близько 2 годин тому
Промоутер Едді Хірн назвав потенційних суперників колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Повернення британця на ринг заплановане на липень. Слова наводить Yahoo Sports.
Серед варіантів розглядаються бій проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) за титул чемпіона світу або реванш із Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО). При цьому Гірн наголосив, що пріоритетом залишається зустріч із Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО):
Або бій з Фабіо Вордлі за титул чемпіона світу у важкій вазі, або реванш з Даніелем Дюбуа… Взагалі, поєдинків багато. Але бій з Ф'юрі, як і раніше, найважливіший у цьому виді спорту, і ми сподіваємося, що Тайсон переможе.
Хірн поділився подробицями підготовки Джошуа разом із командою Усика.
