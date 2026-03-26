Став відомий стартовий склад збірної України на матч проти Швеції
Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом
Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Сергієм Ребровим оприлюднив список гравців, які розпочнуть з перших хвилин матч плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції.
Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко, Калюжний, Ярмолюк, Судаков, Циганков, Зубков, Ванат
Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайліченко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04