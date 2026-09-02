Промоутер Едді Хірн підтвердив готовність завершити переговори щодо поєдинку між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Команда Джошуа направила узгоджені правки до контракту саудівським організаторам і очікує остаточного рішення протягом поточного тижня. Слова наводить DAZN.

Вихід цих двох перед 100 тисячами глядачів на Вемблі – це буде щось рівня вечора суботи на Кроук Парк. Медісон-сквер-гарден – це теж чудово. 20 тисяч глядачів, величезний бій. Але це буде зовсім інша атмосфера. Утім, чого ми точно не допустимо – так це того, щоб бій взагалі зірвався.

Тож ми повернулися до саудівців і сказали: «Ось наші правки. Вони абсолютно адекватні. Якщо ви справді хочете це зробити – погнали». Але вони мають ухвалити рішення вже цього тижня.

Ми не кажемо: «Англія або нічого», хоча чимало людей радили: «Просто скажи це». Але коли ти виступаєш проти всіх, так вчинити важко, бо тебе одразу звинуватять у зливі з бою. Ми підписали контракт, ми в грі. Тож де б цей бій не відбувся – це буде грандіозно