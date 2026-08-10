Едді Хірн, промоутер британського ексволодаря титулів у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), для BoxingScene розповів, як бореться за те, аби поєдинок його клієнта проти Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) відбувся на батьківщині обох боксерів.

«Мені здається, що я та Ентоні Джошуа – останні, хто залишився стояти, тримаючи прапор Великої Британії та промовляючи: «Нас не збити з курсу».

Насправді ми робимо все можливе, щоб цей бій відбувся у Великій Британії. Нью-Йорк не може бути вирішеним питанням, оскільки це порушення контракту – якщо тільки ми не дамо на це згоди.

До речі, я не кажу, що у нас немає шансів домовитися, але на цю мить ми залишаємося непохитними. Ентоні Джошуа дав мені таку вказівку: «Ми боремося за те, щоб бій відбувся у Великій Британії, зроби все, що можеш, щоб цей бій відбувся у Великій Британії».

Але ми також розуміємо, що на нас чиниться великий тиск. Netflix хоче, щоб бій відбувся в Америці. Туркі Аль аш-Шейх хоче, щоб бій відбувся в Америці. Схоже, що й Тайсон Ф’юрі хоче, щоб бій відбувся в Америці. Тож, знаєте, ми продовжуватимемо боротися за це, але я не можу сказати вам, як все складеться».