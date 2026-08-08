«Це порушення контракту»: Джошуа відмовляється битися з Ф'юрі в Нью-Йорку
Промоутер виступає проти проведення поєдинку у Нью-Йорку
Британський промоутер Едді Хірн повідомив, що його підопічний Ентони Джошуа (29-4, 26 KO) категорично налаштований організувати довгоочікуваний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) у Великій Британії.
За словами Хірна, попри тиск із боку організаторів та стримінгових гігантів, команда Джошуа прагне дотриматися початкових домовленостей. Слова наводить The Sun.
Ми робимо все можливе, щоб провести бій у Великій Британії. Нью-Йорк не може бути фінальним варіантом, тому що це порушення контракту.
У Джошуа чітка позиція. Але на нас чиниться тиск. Netflix хоче бій у США. Туркі Аль аш-Шейх хоче бій у США. Схоже, Ф'юрі теж хоче провести його в США.
«Якщо влучить у щелепу — бій закінчиться»: Хірн оцінив шанси Джошуа в поєдинку з Ф’юрі.