UFC може отримати право не розкривати свої прибутки спортсменам
близько 2 годин тому
Британський промоутер Едді Хірн в інтерв’ю The Ariel Helwani Show розкритикував ініціативу щодо змін до так званого закону Алі, який регулює фінансову прозорість у професійних єдиноборствах.
За його словами, UFC домагається послаблень, щоб не надавати спортсменам дані про прибутки організації від турнірів і трансляцій.
Проблема в тому, що закон Алі зобов’язує розкривати бійцям частку доходів від подій і телеправ. А нині спортсмени UFC навіть за тиждень до бою не знають, скільки організація заробить на шоу. Уявіть, якби їм сказали: “Ось твій турнір, ти отримуєш 80% прибутку, а ми – 20%”. Їхні доходи зросли б у п’ять-сім разів.
