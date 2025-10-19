Президент UFC Дейна Вайт в інтерв’ю YouTube-каналу 3 Knockdown Rule відреагував на заяву промоутера Едді Хірна, який раніше сказав, що організацію бою між Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) і Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) слід приписати Туркі Аль аш-Шейху, а не керівнику UFC.

Коли чуєш подібні слова від когось на кшталт Едді, це нагадує політика, який зробив кар’єру, але нічого не змінив. Де ти був останні 20 років? Ти нічого не зробив для розвитку боксу. Тепер я берусь за справу, створюю великі поєдинки, а він просто сидить і говорить?

Ці люди ніколи не мислили масштабно — вони просто не розуміють, як правильно керувати бізнесом. І ось тепер Едді нібито збирається «виправити бокс» і змагатися зі мною? Це смішно. Я навіть не сприймаю таких серйозно.