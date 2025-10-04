«Це пояс Міккі Мауса». Едді Хірн висміяв титули Zuffa Boxing
На думку промоутера, бійці прагнуть спадщини й історії
8 хвилин тому
Керівник Matchroom Boxing Едді Хірн різко розкритикував ідею Дейни Вайта щодо визнання в лізі Zuffa Boxing лише поясів Zuffa та The Ring. Слова наводить The Stomping Ground.
Для мене пояс Zuffa – це трофей, який не цікавить жодного боксера. Ми колись думали над поясом Matchroom, але він не мав жодного значення. Бійці хочуть фінансової стабільності й водночас прагнуть залишити спадщину. А спадщина формується через організації WBA, WBC, WBO, IBF, їхні чемпіонські бої та легендарних чемпіонів минулого.
За його словами, ідея створення нового титулу без історії чи статусу виглядає «смішною» та не має шансів на успіх:
Це пояс Міккі Мауса. Вони кажуть, що з часом він стане на рівні з WBC, але я в це не вірю.
