Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (28-1-2, 22 КО) на YouTube-каналі Fight Hub TV прокоментував майбутній поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Міллер, який сам має досвід виступів у кікбоксингу, висловив підтримку своєму другу Верховену, проте підкреслив, що його головна мета — особиста зустріч із українцем на рингу.

Слухай, він чудовий боєць. Але коли зустрічаєш такого як я, немає можливості втекти та сховатися. У нього немає шаленої сили ударів, і є проблема з хлопцями, які б’ють по корпусу та завдають багато ударів. Тож такий виступ – це лише невеликий проблиск того, що я можу зробити.

Усик битиметься з Верховеном, моїм другом, тому я не збираюся говорити лайно про Ріко. Але Верховен — кікбоксер, а не боксер. Тож я сподіваюся, що Ріко зможе трохи надерти йому зад, бо я теж кікбоксер, а кажуть, що кікбоксери не вміють боксувати. Тож я справді хочу, щоб Ріко добре виступив у цьому бою, але водночас я хочу, щоб Усик повернувся, і я також міг надерти йому дупу.