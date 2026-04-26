«Мав битися з Джошуа, а не з Усиком»: Верховен розповів про зірваний бій через трагічну аварію
Несподіване зізнання нідерландського кікбоксера
близько 2 годин тому
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен зізнався, що спочатку його суперником мав стати Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), а не Олександр Усик (24-0, 15 КО). Слова наводить The Independent.
За словами Верховена, організація такого гучного поєдинку була на фінальній стадії, проте плани зруйнував нещасний випадок із британцем.
Спочатку я мав битися проти Джошуа, а не з Усиком. Поєдинок був запланований, але сталася трагічна аварія. Ця обставина все зірвала. Логічно припустити, що Ей-Джею знадобився час, щоб оговтатися та відновитися. На цьому все й закінчилося.
Бій між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня у Гізі (Єгипет).
